Kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Sandal idaresindeki 43 BC 171 plakalı kamyonet, Beyşehir-Yenişarbademli-Şarkikaraağaç karayolu, Gölyaka Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mevlüt Baysal'ın kullandığı 10 VP 230 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpıştıktan sonra yol kenarındaki yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsüyle araçtaki Irmak, Özlem Baysal ile Ömer Öztürk yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.