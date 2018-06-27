ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getirdiklerini belirterek, "Uluslararası alanda faaliyet yürüten milli ajansımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Kazancı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının AA tarafından aktarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Seçim kararının alınmasının ardından sonuçların tüm medya kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Kazancı, yerel televizyonlara seçim ekranı hazırlayarak destek verdiklerini, medya kuruluşlarına tüm milletvekillerinin öz geçmişlerini ve fotoğraflarını ulaştırdıklarını bildirdi.

"Anlık bilgilerle dünya kamuoyuna aktarıldı"

Tüm il ve ilçelerde görev yapan muhabirlerin, sandıkların kurulmasından itibaren geç saatlere kadar Türkiye'den seçim manzaralarını abonelerine renkli görselleriyle beraber ilettiğini ifade eden Şenol Kazancı, "Uluslararası alanda faaliyet yürüten milli ajansımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde Türkiye'ye ve dünyaya duyurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçenin yanı sıra 12 dilde Türkiye'nin seçim heyecanının anlık bilgilerle dünya kamuoyuna aktarıldığını belirten Kazancı, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi başarıyla yerine getirdik. Türkiye'nin 24 Haziran günü yaşadığı demokrasi şölenini tüm yönleriyle ve tüm renkleriyle takip edip haberleştirdik. Daha seçim yayını başlamadan gelen siber saldırılara karşı sistemimizi başarıyla koruyup kamuoyunun bilgi alma hakkını koruduk."

"Milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içindeyiz"

Anadolu Ajansı personeline, seçim sonuçlarına ilişkin başarılı yayından dolayı teşekkür eden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sistemimizi siber saldırılara karşı koruyacağımızı, eleştirilere cevap vermek yerine işimize odaklanacağımızı ve ne olursa olsun verileri hiç bekletmeden anında aboneye ulaştırarak kesintisiz, hızlı ve doğru veri akışını gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Bugün çalışanlarımızla birlikte milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. 1920 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Muhabir: Kemal Karadağ