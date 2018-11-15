"Kamuda çalışan engellilere eğitim durumlarına göre atama hakkı verilmeli"

ANKARA (AA) - Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, kamuda çalışırken yüksek öğrenimini tamamlayan engelli personele eğitim durumlarına göre istihdam ve atama hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma hayatı içinde mücadele ederken yüksek öğrenim görmeyi ve üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun olmayı başarabilen pek çok engelli kamu personeli bulunduğunu, ancak bu personelin eğitim gördükleri alanlara atanmalarının ve istihdam edilmelerinin çok kısıtlı kontenjanlar dahilinde yapıldığını bildirdi.

Kendini geliştirmiş, üniversite diploması alabilmeyi başarabilmiş engelli kamu personeline pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini değerlendiren Dursun, devletin elindeki bu nitelikli insan kaynağının yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.

- "100 bin engelli kamu çalışanı destek bekliyor"

Genel Başkan Dursun, hükümet yetkililerinden bu konuya öncelik vermelerini ve yasal bir düzenlemeyle sorunu çözüme kavuşturmalarını istedi.

"Kamuda çalışan engellilere eğitim durumlarına göre istihdam ve atama hakkı verilmelidir. Böyle bir düzenleme, engellilerin kamudaki çalışma hayatlarına daha olumlu etki yapacak ve devlete katkılarını arttıracaktır." ifadelerini kullanan Dursun, kamuda çalışan yaklaşık 100 bin engellinin yetkililerden destek beklediğine dikkati çekti.