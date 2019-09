Kamuda 'çakar lamba' kullanımına uygulamalı tanıtım

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), kamu, mahalli idareler ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanımına ilişkin yeni düzenleme basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıtıldı.

EGM'nin Gölbaşı yerleşkesindeki trafik pistinde yapılan tanıtım programında konuşan Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, geçiş üstünlüğüne sahip olduğu açıkça belli olan ambulans, itfaiye, karayolları kar küreme ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesinde bulunan makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarının "çakar lamba" sistemlerini sesli olarak kullanabileceğini söyledi.

Kamu kurumlarına 1 Kasım'a kadar süre tanıdıklarını belirten Yavuz, şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine idari yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Yavuz, "Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinde yer alan, hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı ve sesli uyarı sistemi bulunması gerekiyor." dedi.Sessiz çakarlara cezai işlem uygulanacak

Vakumlu ve damla şeklindeki çakar lambaların takılma ve sökülme işlemlerini de uygulamalı anlatan Yavuz, ses olmadan sadece ışıklı çalışması halinde de çakarlar için cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.

Pist alanında resmi araçlar sesli çakarla geçiş yaparken, makamların koruma araçları da çakarların nasıl kullanılacağını yeni düzenlemeye göre canlandırdı.

Muhabir: Ömer Olcay