Kamuda Birlik Derneğinden Kızılaya kan bağışı

ANKARA (AA) - Kamuda Birlik Derneği üyeleri, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Dernek Başkanı Osman Şevik, Güvenpark'taki Kızılay aracında kan bağışında bulunmadan önce yaptığı açıklamada, "Bir kan hayat kurtarır" prensibiyle hareket ettiklerini söyledi.

Kan bağışının milli bir mesele olduğuna işaret eden Şevik, "Kan, acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kamuda Birlik Derneği olarak sosyal sorumluluk projesi olarak gönüldaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Her dört ayda bir kan versinler. Çünkü kan hayat kurtarıyor. Biz bu bilinci aşılamak adına kan bağışında bulunduk. Bu bağışları bundan sonra sürekli hale getireceğiz." dedi.

Daha sonra dernek üyeleri kan bağışında bulundu.