ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihalesiz veya ihaleli olarak turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılması söz konusu değildir." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlıktan, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikteki değişikliğe ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberlerde tamamen asılsız ve kurgusal bir takım yorumların yer aldığı, yönetmelik değişikliğinin lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmayan bu haberlerde tamamen gerçek dışı bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi nedeniyle daha önce çok sınırlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak işlemlerin zorunlu olarak cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılacağı yönünde değişiklik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihalesiz veya ihaleli olarak turizm yatırımları için arazi tahsisi yapılması söz konusu değildir. Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsisleri ve diğer işlemler, eskiden olduğu gibi yine Bakanlığımızca yapılmaya devam edecektir. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar, gerekli koruma ilkeleri gözetilerek, Bakanlığımızca zaten halihazırda turizm amaçlı olarak planlanabilmekte ve turizm yatırımlarına tahsis edilebilmektedir. Eskiden olduğu gibi milli parklar, yaylalar, ormanlar ve kırsal alanlar korunmaya devam edilecektir. Bu yerlere zarar verecek tahsis veya herhangi bir işlem yapılması söz konusu değildir. Hatta orman ve milli park alanlarında, turizm tesislerinde çalışan personelin barınma ve diğer sosyal ihtiyaçları için de sadece kamu yararı ve zaruret olması şartıyla ve koruma ve gelişim planlarında değişiklik yapılması halinde tahsis yapılabileceğine ilişkin kısıtlayıcı hükümler getirilmiş olup, bu alanların tahsis amacı dışında kullanılması da engellenmiştir."

- "Kamuoyuna açık ve şeffaf yapılması zorunludur"

Açıklamada, kış ve termal amaçlı tahsislerde var olan teşviklerin, kırsal ve yayla turizmi ile sağlıklı yaşam turizmi için de uygulanması sağlanarak, turizminin çeşitlendirilmesi ve yılın tamamına yayılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahsis bedelleri azaltılmamış, sadece Bakanlığımızdan tahsisli turizm tesislerinde çalışmakta olan personelin barınması ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak tahsislerde -bu tahsisler ticari değil sosyal nitelikli olduğu için- düşük bedel alınması öngörülmüştür. Bakanlığımızca turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde AVM yapılması da söz konusu değildir. Turizm tesisi yeri tahsislerinin ilansız ve duyurusuz yapılması ise kesinlikle mümkün değildir. Bilakis bu işlemlerin kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde yapılması zorunludur ve bugüne kadar hep böyle yapıla gelmiştir."

- Halk plajı



Açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle kıyılarda bazı kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işgallerin önüne geçilerek, anayasa ve Kıyı Kanunu'na uygun olarak vatandaşların kıyılar ve denizlerden ucuz ve kolay bir şekilde yararlanmaları ve günübirlik tesis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlemeler yapıldığına da işaret edildi.

Halk plajı olarak da isimlendirilecek bu yerlerin, gerek fiyat gerekse işletme bakımından Bakanlığın kontrolü, gözetimi ve denetimi altında olacağı ve bu yerlerin kısa süreli, sezonluk kiralanabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organlarında çıkan yönetmelik değişikliğinin lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmayan, tamamen asılsız haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Bakanlığımızca yapılacak turizm amaçlı taşınmaz tahsislerinin mevzuata uygun şekilde, kamuoyuna açık, şeffaf ve kamu yararı dikkate alınarak, ayrıca orman ve milli park alanlarında -ilgili mevzuattaki kısıtlamalara uygun olarak- koruma kullanma dengesi içinde, çevre ve doğanın korunmasına ilişkin hassasiyete uyularak yürütüleceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."