Kamu Sen, toplu sözleşmeden en az yüzde 26 zam bekliyor

Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığını ziyaret ederek şube başkanı Tayfur Urgenç’ten sendika çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Geylan burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılacak olan öğretmen meslek taslağına destek verdiklerini ifade ederken bu yasayla birlikte öğretmenlere olan şiddetin sonlandırılmasını beklediklerini söyledi. Geylan, “Şu an Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen meslek taslağı hazırlanıp Mali Bakanlığına gönderildiğini biliyoruz. Seçimlerden yaklaşık 1 ay önce Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ifadesine göre kanunla alakalı çalışmalar bitmiş durumda. Öncelikle şunu belirtmeliyim biz Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlik mesleğinin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturan ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran bir meslek talebini yıllardır ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kanun çalışmasını olumlu bulduğumuzu, desteklediğimizi söylüyoruz. Bakın artık gün geçmiyor ki öğretmenlerimize yönelik, eğitim çalışanlarımıza yönelik bir şiddet hadisesi haber bültenlerine yansımamış olsun. Daha iki hafta önce Gebze ilçesinde Necmettin Kuyucu arkadaşımız bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti. Birkaç gün taziye mesajları yayınlandı unutuldu gitti. Artık bunların son bulmasını istiyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin, caydırıcı müyedelerin bu kanunda mutlaka yer almasını ısrarla talep ediyoruz” dedi.

“Kamu Sen 1 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak”

Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Talip Geylan, yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü Kamu Sen olarak Samsun’da kutlayacaklarını söyledi Geylan, “Biliyorsunuz 1 Mayıs tarihi yaklaşıyor. 1 Mayıs resmi olarak emek ve dayanışma günü olarak bir süredir kutlanıyor. Biz Türkiye Kamu Sen olarak bu sene 1 Mayıs etkinliğimizi Samsun’da yapacağız. Biliyorsunuz 2019 Türk milli mücadelesinin başlangıcının yüzünü yıl dönümü. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk milletini esaretten kurtaran, işgalden kurtaran ve milli mücadele başlatan başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün olmak üzere bütün şehitlerimizin, bütün ecdadımızı hem minnetle yad edeceğiz hem de kamu çalışanlarının hak mücadelesini Samsun’dan bütün Türkiye’ye ifade edeceğiz” diye konuştu.

Geylan: “Kamu Sen olarak toplu sözleşmede yüzde 26’nın altında zam oranını kabul etmiyoruz”

Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Talip Geylan, hükümet ile yapılacak olan toplu sözleşmenin 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ifade ederken Kamu Sen olarak yüzde 26 zam oranının altında bir zam oranını kabul etmeyeceklerini belirtti. Geylan, “Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. 1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında bir aylık sürede kamu çalışanlarını temsil eden sendikalarımız hükümet ile masaya oturacak ve önümüzdeki iki yılın özlük ve mali haklarını masaya yatıracaklar. Şu anda 2019 yılı içerisinde kamu çalışanlarının almış olduğu maaş zammı yüzde 9. Geçtiğimiz hafta Mart ayı enflasyon rakamları yüzde 19.31 açıklandı. 2019 yılı sonu itibarıyla hükümetin ve Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi yüzde 14 buçuktur. Yani yıl sonunda hedeflenen enflasyon tutmuş olsa dahi kamu çalışanları 2019 yılında yüzde 5 buçuk cepten yiyecek. Dolayısıyla Türkiye Kamu Sen olarak enflasyon artı 2 puan refah puanını talep ederek kamu çalışanlarımızın, memurlarımızın ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmelerini önlemek istiyoruz. Beklentimiz ortaya çıkan ekonomik koşulların altında ezilen, ekonomi altında ezilen insanca yaşayabilme ücretinden mahrum olan kamu çalışanlarının bu toplu sözleşme bittiğinde önümüzdeki 2 yıl için insanca yaşayabilecekleri ücrete kavuşmalarını istiyoruz. Şimdi yüzde kaç zammı bekliyorsunuz sorusuna ise şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz hükümet bu yılbaşında asgari ücrete yüzde 26 zam yaptı. Dolayısıyla kamu çalışanları için bu bazdır. Bunun altında bir zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz ekonomik değerleri masaya yatıracağız, ekonomik ön görüleri masaya yatıracağız ve hükümete diyeceği ki değerler bunlar, öngörülerimiz bunlar ve talebimiz budur” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 19:26