Kamu Görevlileri Sendikacılığı Sempozyumu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "Uluslararası İlkeler ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Bakımından Türkiye’de Kamu Görevlileri Sempozyumu" yapıldı.

İlçede bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, sempozyum özellikle kamu sendikacılığı bağlamında çok yararlı sonuçlar ortaya koyacağını ve önümüzdeki dönemlerde eksiklikleri gidererek daha rahat bir çalışma ortamı düzeninin sağlanması açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ise Hak-İş ile Memur-Sen konfederasyonlarının iki kardeş kuruluş olarak birçok hizmeti birlikte yaptığını ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sendikanın kurucusu merhum Mehmet Akif İnan Vakfının açılışını yaptıklarını anımsatarak, "Bu vakıf, ömrünü insani değerlere adil dünya arayışına, insanlığın barışına ve emeğin değerine vakfetmiş Mehmet Akif İnan'ın adını yaşatmak için kurulmadı. Adı zaten yaşıyor, adı zaten kurduğu sendikalarla birlikte unutulmuyor. Bu vakıf, sendikal zeminde erdemli duruşu simgeleyen bir aksiyonel fikir adamının, fikriyle fiili düzendeki emanetini geleceğe taşımak için kuruldu. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını umut ediyorum. Emeğe değer vermek, insan onuruna saygı duymanın mutlak gereğidir." şeklinde konuştu.