Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, üniversite öğrencileriyle buluştu
ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, "Bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için...
ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, "Bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için harcamamız gerekiyor." dedi.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Akademisi Kulübü tarafından Salon 2016'da düzenlenen "Hukukta Kariyer Günü" etkinliğinde konuşan Kalkan, kariyer hikayesini öğrencilerle paylaştı.
Kariyeri hakkında öğrencileri bilgilendiren Kalkan, şunları kaydetti:
"2009 yılında vali yardımcılığı sırasında bir teklif geldi. 2010 yılında Parlamento Genel Sekreterliğine atandım. 2 yıl boyunca bu mesleği yaptım. Türkiye'nin en güzel mesleği olduğunu söyleyebilirim. Ombudsmanlık Kurumu kurulurken ben parlamento da görev yapmaktaydım. 2013 yılında kurulan Ombudsmanlık Kurumu içinde kanun teklifi veren kişilerden biri de benim. Bu yıldan itibaren ombudsman olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatımın artık son bölümüne geldim. Yaklaşık 32 yıldır kamu içinde çalışmaktayım. Aslında bizim bir sloganımız vardır: 'Bu ülke için ölmeye hazırız ama ölmeden önce bu ülke için yaşamamız ve çalışmamız gerekiyor' diye. Tüm enerjimizi bu ülkenin geleceği için harcamamız gerekiyor."
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