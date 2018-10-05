Kamu Başdenetçisi Malkoç Yozgat'a geliyor

YOZGAT (AA) - Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, vatandaşın idareyle yaşadığı sorunları yerinde dinlemek üzere 8 Ekim Pazartesi günü Yozgat'a geliyor.

Başdenetçi Malkoç, Yozgat programı kapsamında Vali Kemal Yurtnaç ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ı ziyaret edecek.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelecek olan Malkoç ve heyeti, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek’le görüşecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey'i de ziyaret edecek olan Ombudsman Malkoç, üniversitede öğrencilere bir de konferans verecek.



Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Yozgat’tan vatandaşların Ombudsman'a 200'ün üzerinde şikayet başvurusu yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetim ilkelerinin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulan anayasal bir kurumdur. Yozgat'tan Kamu Denetçiliği Kurumu'na 6 yıl içerisinde 200'ün üzerinde şikayet başvurusu geldi. Vatandaşlar ağırlıklı olarak eğitim, sosyal güvenlik, maliye, vergi, personel rejimi, çevre ve şehircilik gibi konularda kuruma başvuru yaptı. Başvuruların tamamı incelenerek çözüme kavuşturuldu."



