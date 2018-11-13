"Kampüste değil, sahada üniversite olacağız"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kampüsle sınırlı kalmayıp uygulama sahalarında yer alan bir üniversite olacaklarını belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Çalış, mühendislik...