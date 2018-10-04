KONYA (AA) - AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı, Bozkır ilçesinde üniversite eğitimine başlayan öğrenciler için "Kampüse Hoş Geldin" Projesi kapsamında ilçe tanıtım gezisi düzenledi.

AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen gezide, Bozkır'ın tarihi ve doğal güzellikleri gören öğrencilere, ilçenin yöresel ürünlerinden tahin ve pekmez ikramında bulunuldu.

AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ali Keleş, yaptığı açıklamada, "Kampüse Hoş Geldin Projesi kapsamında üniversitemizi kazanan öğrencilerimize, Bozkırımızın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdik. Öğrencilere, Hasan Güleroğlu beyin işletmesinde yöresel lezzetimiz tahin ve pekmez ikramında bulunduk." dedi.

Gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri bilgi ve becerilerle donatacaklarını anlatan Keleş, şöyle konuştu:

"Mevlana’nın 'Ne olursan ol yine gel' şiarıyla öğrencilerimize 'Ne olursan ol yine gel ama geldiğin gibi gitme, geldiğin gibi olma' diyerek vatanına, milletine, devletine bağlı vatansever gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Gençler koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız' düsturuyla tüm gençlerimizin elini sıkacak ve tüm gençlerimize gönül kapımızı açacağız. Biliyoruz ki gurbette ilk hafta zordur. Öğrenci arkadaşlarımızı ilk hafta yalnız bırakmadık ve eğitimleri boyunca da bırakmayacağız."

