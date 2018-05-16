"Kampanya, orta gelir grubunun ev sahibi olmasının önünü açacak"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, gayrimenkul şirketlerinin yüzde 20 indirim kampanyasına ilişkin, "Bu kampanya özellikle orta gelir grubunun da ev sahibi olmasının önünü açacak. Hem yatırım hem oturum amaçlı daire alacaklar için önümüzdeki 1,5 ayı çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.



Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen yüzde 20 indirim kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt, gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarının çatı derneklerinin açıkladığı kampanyanın, tüketicilere ciddi bir fırsat sunduğunu ifade ederek, "Hükümetin başlattığı KDV ve tapu harçlarındaki indirimin ardından kamu bankalarından gelen faiz indirim kararından sonra özel sektörün de elini taşın altına koyması, sektöre çok ciddi ivme kazandıracak bir hareketin başlangıcı oldu. 15 Haziran'a kadar geçerli olacak yüzde 20 indirim kampanyası, peşin ve banka kredili satışlarda geçerli olacak." diye konuştu.

Özyurt, İNDER üyesi olarak Özyurtlar'ın da bu kampanyaya, teslime hazır projeleri "Nlogo" ve "1Coastal City" ile dahil olduğunu belirterek, "Bu kampanya, özellikle orta gelir grubunun da ev sahibi olmasının önünü açacak. KDV, tapu harcı ve banka kredisi faiz oranlarındaki indirimlerle birlikte uygulanan yüzde 20 indirim kampanyası, toplamda vatandaşa yüzde 30'a yakın bir indirim oluşturacak. Hem yatırım hem oturum amaçlı daire alacaklar için önümüzdeki 1,5 ayı çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz." yorumunu yaptı.





- "Yatırım için en uygun döneme girdik"





İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesi, bankaların konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul sektörünün de elini taşın altına koyduğunu ve konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını, ortalama 41 firmanın, tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasını hayata geçirdiğini hatırlattı.

Böylece ev almak isteyen birinin, yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0,98 faiz oranıyla ödeyebilme imkanına kavuştuğunu aktaran Çulhalık, şunları kaydetti:

"Bu, sektöre ivme kazandıracak bir uygulama. Yatırım için beklemede kalanların harekete geçeceği bir döneme girdik. Önümüzdeki aylar, gayrimenkul yatırımı yapacaklar için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Biz de İnsay Yapı olarak, haziran ayında teslim edeceğimiz projemiz 'Ondörtüç Pendik'te kişiye özel ödeme imkanlarımızla peşinatı vadelendiriyoruz. Ek bir fiyat artışımız yok. Buna ek olarak fiyatlarımızda uyguladığımız yüzde 20+yüzde 10 indirimle kampanyaya destek oluyoruz. Projelerimizden daire almak isteyip de banka kredisi kullanmak isteyenler 'yüzde 10 peşin, 7 yıl 0 faiz' ya da '120 ay 0,99 faiz' ödeme seçeneklerini tercih ederek ev sahibi olabilirler. Bu tip desteklerin daha uzun süreli olmasının sektöre daha ciddi fayda sağlayacağı kanaatindeyiz."





- "Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak"







Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörünün canlı kalması ve büyümesi için bazı destek ve düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirerek, maliyet artışına rağmen firmaların zam yapmadığını, konutta durgun bir dönemden geçtiklerini ifade etti.

Bahadır, içinden geçilen bu zor süreçte önce hükümetin KDV ve tapu harçlarındaki indirim kararı, bankaların faiz indirimleri ve şimdi de özel sektörün dahil olduğu kampanyayı çok önemli bir adım olarak gördüklerini vurgulayarak, "Peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası sektöre maksimum katkıyı sağlayacak. Bazı inşaat malzemesi üreticilerinin de ürünlerinde yüzde 20 indirim yapacaklarını öğrendik. Bu da çok sevindirici. Tüketiciler ciddi bir fırsatla karşı karşıya. Bu kampanya özellikle orta gelir grubunun önünü açacak." ifadelerini kullandı.



