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Kamışlı'da terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı saldırılarında 5 ölü, 25 yaralı
Suriye'nin, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi. 3 ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Genel 11.11.2019, 18:40
İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde eş zamanlı meydana gelen 3 bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Kamışlı'da eş zamanlı 3 ayrı patlama meydana geldi.
Pazar yerindeki patlamalarda çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.
Kamışlı 2013'ten bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.
Muhabir: Mohamad Misto,Burak Karacaoğlu
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