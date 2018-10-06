Kamera kayıt cihazını çalan kişi yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hırsızlık için girdiği okuldan görüntülendiklerini fark ederek güvenlik kamerası kayıt cihazıyla bir miktar para çalan zanlı, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 27 güvenlik kamerası izlendi. 5 günlük çalışmanın ardından şüphelinin A.T, olduğu tespit edildi.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan A.T, Kayseri'de yakalanarak Sivas'a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine pencereden içeri giren zanlı, okul kantininden yaklaşık 250 lira bozuk para ile okulun idari çalışanlarının odalarından 600 lira para çalmış, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini fark ederek kamera kayıtlarının saklandığı kayıt cihazını da alarak kaçmıştı. Ayrıca zanlı, okulun bazı kapı ve pencerelerini de kırarak zarar vermişti.