Kaman'dan Şanlıurfa'ya Türk bayrakları gönderildi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi, talep üzerine Şanlıurfa'daki bir okula Türk bayrakları gönderdi.

Şanlıurfa'daki Özel Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi idarecileri, sosyal medya üzerinden Kaman Belediyesine ulaşarak okullarına asmak için Türk bayrağı istedi.

Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri de okul idarecileriyle irtibata geçerek, tamamı büyük boy 10 adet Türk bayrağı göndermek üzere görüşme yaptı.

Okula gönderilen bayrakların önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, sosyal medya üzerinden Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu'ya göndererek teşekkür etti.

Başkan Talu, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir talebin kendilerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Lise idarecilerinin sosyal medya üzerinden kendileriyle irtibata geçtiğini ifade eden Talu, şunları kaydetti:

"Biz de bu talebe kayıtsız kalmayacağımızı bildirerek 10 tane büyük boy Türk bayrağını okulumuza gönderdik. Bir kaç belediyeden daha bayrak talepleri olduğunu ama Kaman Belediyesinin bu isteği anında yerine getirdiğini söyleyip teşekkür ettiler. Kaman adına ben de bize böyle bir imkan sundukları için Özel Zehra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Muzaffer Uçan'a teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."



