Kaman'da Zafer Bayramı konserle kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve konser düzenlendi.

Kaman Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla akşam düzenlenen kutlama programı, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kaman Kaymakamlığı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle çok sayıda kişi katıldı.

Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

30 Ağustos'un özgürlüğün, bağımsızlığın ve zaferin ismi olduğunu belirten Talu, "Ya istiklal ya ölüm deyip destan yazan başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Talu'nun konuşmasının ardından Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahneye çıktı.

Kaman 25 Aralık Caddesi'ndeki konserde, Kamanlılar, şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Kutlama programı, havai fişek gösterileriyle sona erdi.