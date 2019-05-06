Kaman'da zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayının başlaması nedeniyle gıda denetimlerini artırdı.

Ekipler, vatandaşların ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacı ile başta ekmek fırınları olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde, ruhsat, ekmek gramajı, kullanılan gıda maddelerinin sağlık açısından uygunluğu, ekmek, pide ve simit fiyatları, sağlık ve hijyen açısından uygunluğu gibi çeşitli konularda denetim yaptı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Denetimlerimizi esnafımızı zor durumda bırakmak için değil, evine yiyecek götüren vatandaşların hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaları tüketebilmeleri için yapıyoruz. Sadece eksik evrak bulunduran iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Onun dışında hijyen açısından olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yapılan denetimlerde esnafımızın bu konuda bilinçli olduğunu gördük." dedi.

Çolak, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini, özellikle korsan pide imalatı ile seyyar satışlara izin verilmeyeceğini dile getirdi.



