Kaman'da yeni dönem halk eğitimi kursları ele alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, bu yıl kurs açmak için başvuruda bulunan öğretmen ve usta öğreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kaman Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Şaban Güzel, yeni açılacak kurslar hakkında bilgi vererek, kurs başvurularını yaparken dosyaların eksiksiz olarak toplanıp teslim edilmesi gerektiğini söyledi.



Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bu yıl aktif olan 46 kursun bulunduğunu ifade eden Güzel şöyle konuştu:

"Gerekli incelemelerden sonra kurs açmak için antrenör, usta öğretici veya öğretmenlik belgesi olan kişilere kriterler uyduğu sürece kurs açma imkanı tanıyoruz. Kurs açmak isteyenlerin kursiyerlerini ayarlayıp en az 12 kursiyer ve ustalık kurs bitirme belgeleriyle başvuruda bulunabilirler. Belge ve evraklarında eksikliği olanlar görevlendirilmeyecek. En büyük sıkıntımız ise kurs bitiminde belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanıp, devamsızlık ve not bilgilerinin sisteme girilmemesi. Bu konuda sizlerin duyarlı olmanızı istiyoruz."

Toplantıya, Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç da katıldı.