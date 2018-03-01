Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Kaman'da yangın tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Erkek İmam Hatip Lisesi'nde Sivil Savunma Haftası kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Kaman Belediyesine bağlı itfaiye araçları ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin destek verdiği tatbikatta, okulun alarm ve ikaz sisteminin...

01 Mart 2018 Perşembe 15:55
Kaman'da yangın tatbikatı
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Erkek İmam Hatip Lisesi'nde Sivil Savunma Haftası kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Kaman Belediyesine bağlı itfaiye araçları ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin destek verdiği tatbikatta, okulun alarm ve ikaz sisteminin çalışmasıyla öğrencilerin tahliyesine başlandı. Senaryo gereği içeride mahsur kalanların kurtarılmasıyla ile ilgili uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, yapılan canlandırmada, yangından etkilenenlerin tahliyesi ve müdahale teknikleriyle ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Celal Aligül, yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Haftası nedeniyle okulda yapılan tatbikatı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Uygulamalı yangın tatbikatının öğrenciler ve idarecilerde farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Aligül, "Aksaklıkları görüp kendimizi eleştirmek için böyle bir tatbikat yaptık. Öğrencilerimizi daha da bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tatbikat genel anlamda başarılı olmuştur. Öğrencilerimiz de bunun bilincine vardılar. Tatbikat sırasında destek olan Kaman Belediyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KamanSivil Savunma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim