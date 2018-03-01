Kaman'da yangın tatbikatı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Erkek İmam Hatip Lisesi'nde Sivil Savunma Haftası kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Kaman Belediyesine bağlı itfaiye araçları ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin destek verdiği tatbikatta, okulun alarm ve ikaz sisteminin çalışmasıyla öğrencilerin tahliyesine başlandı. Senaryo gereği içeride mahsur kalanların kurtarılmasıyla ile ilgili uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, yapılan canlandırmada, yangından etkilenenlerin tahliyesi ve müdahale teknikleriyle ilgili bilgi verdi.

Okul Müdürü Celal Aligül, yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Haftası nedeniyle okulda yapılan tatbikatı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Uygulamalı yangın tatbikatının öğrenciler ve idarecilerde farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Aligül, "Aksaklıkları görüp kendimizi eleştirmek için böyle bir tatbikat yaptık. Öğrencilerimizi daha da bilinçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tatbikat genel anlamda başarılı olmuştur. Öğrencilerimiz de bunun bilincine vardılar. Tatbikat sırasında destek olan Kaman Belediyesi ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.