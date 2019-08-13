Kaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İ.S.T. yönetimindeki 34 BLB 270 plakalı otomobil, Kurancılı Beldesi mevkinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi....

Kaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.S.T. yönetimindeki 34 BLB 270 plakalı otomobil, Kurancılı Beldesi mevkinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi M.T yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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