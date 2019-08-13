Kaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi M.T yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İ.S.T. yönetimindeki 34 BLB 270 plakalı otomobil, Kurancılı Beldesi mevkinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi....
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi M.T yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.