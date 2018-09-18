Kaman'da tekvando kuşak sınavları yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu sınav yönetmeliğine göre düzenlenen kuşak sınavları yapıldı.

Kaman Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınava 32 tekvando sporcusu katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan 2018 Yılı 3. Dönem Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri tekvando tekniklerini sergileyen sporculardan başarılı olarak bir üst kuşağa geçen tekvandoculara başarı belgeleri ve yeni kuşakları takdim edildi.

Sınava öğrencilerin yanı sıra veliler de ilgi göstererek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Kaman Gençlik Merkezi tekvando antrenörü Mustafa Ay, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Tekvando Federasyonu sınav yönetmeliğine göre her yıl ocak, mayıs ve eylül aylarında kuşak sınavlarının yapıldığını söyledi.

Ay, "Bu yılın son sınavında Kaman Gençlik Merkezi tekvando kursunda ki öğrenciler kuşak atlayabilmek için ter döktü. Sınava 32 öğrenci girerek kuşak derecelerini yükseltmeye çalıştı. Başarılı olan sporcuları kutluyorum." dedi.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, başarılı olan sporculara kuşaklarının yanı sıra çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.



