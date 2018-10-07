Kaman'da tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı köyünde tarım arazilerine giren yaban domuzu sürüsü, çiftçileri tedirgin etti.

Hirfanlı köyünde yaşayan ve tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Batuhan Özdemir, gece saatlerinde otomobiliyle karayoluna çıktığı sırada çevreden sesler duymaya başladı.

Özdemir, daha sonra çok sayıda domuzun bulunduğu sürünün yol ortasında olduğunu fark etti.

Sürüde irili ufaklı domuzların bulunduğu, tarla kenarından bir anda yola çıktıklarını anlatan Özdemir, "Aracın ışığını açıp çevreye baktım, karşıma domuz sürüsü çıktı. Çok sayıda domuz görünce biraz korkuya kapıldım ama aracın içinde olduğum için sessizce gitmelerini bekledim. Köyün civarında çok sayıda yaban domuzu olduğunu bu sayede öğrendim. Sürü halinde tarla kenarında biraz geçtikten sonra yolun karşısına geçtiler. Sonrasında babamı aradım ve o da otomobiliyle geldi. Bazı domuzların evlere yakın olduğu ve köylünün hayvanlara zarar verebileceklerini tahmin ederek, domuzlara doğru ateş ettik. Bir tanesini eve çok yaklaşmadan vurduk." şeklinde konuştu.

Özdemir, ilk kez domuz sürüsü ile karşılaşmadıklarını ve geçen yılda yine domuz sürülerinin tarım arazilerine ve hayvanlarına zarar verdiğini kaydetti.