Kaman'da seçim güvenliği toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesinde siyasi parti temsilcileri ile seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Murat Girgin'in başkanlığındaki toplantıya siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, seçim öncesinde ve sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçe merkezinde ve köylerde demokrasinin vazgeçilmezi oy kullanma hakkının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kolluk kuvvetlerinin hazır bir şekilde görev başında olacağını kaydeden Girgin, "Aynı şekilde YSK tarafından görevlendirilen sandık kurulu üyelerimiz de hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için seçimler sonuçlanıncaya denk görevleri başında bekleyeceklerdir. Kaman'da güvenli bir şekilde demokrasinin sandığa yansıması için çalışacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Necati Çolak, CHP Kaman İlçe Başkanı Nafi Erbaşı, MHP Kaman İlçe Başkanı Kenan Elvan, Saadet Partisi Kaman İlçe Başkanı İsa Dinçer, İyi Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Mülayim katıldı.