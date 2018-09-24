Kaman’da orman yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 100 dekarlık alanda ağaçlar zarar gördü.
İlçeye bağlı Müderris Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, Kaman itfaiye ekiplerine haber verdi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan hasar tespitinde yaklaşık 100 dekarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.