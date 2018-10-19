Kaman'da Muhtarlar Günü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlanan etkinlikler, Kaman Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kaman Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan köy ve mahalle muhtarlarına dayanışma yemeği verilmesi ile devam etti.

Programda konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, devletin vatandaşa ulaşmasındaki en önemli görevi üstlenen ve devleti ülkenin dört bir yanında temsil eden tüm muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yemekli toplantıya, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.