KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı köyde uygulanan "Merkezim Her Yerde" projesi ile öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezim Her Yerde" projesi, ilçeye bağlı Ömerhacılı köyünde bulunan Şehit Nurettin Aslan İlköğretim Okulunda hayata geçirildi.

Kaman Gençlik Merkezi gençlik liderleri, gönüllü gençleri ve personelleri tarafından okulda bulunan öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırılarak gün boyu eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Köy okulunu ziyaret eden gönüllü gençler, son zil çalıncaya kadar öğrencilerle futbol, halat çekme, çuval yarışı, masa tenisi gibi oyunlar oynayarak balon dağıttı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında her ay bir okulu ziyaret ettiklerini söyledi.



Gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşmak istediklerini belirten Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerimiz için hazırlanan birçok proje var. Bizler uygulayabilme imkanımız olan projeleri yapıyoruz. Köy okullarına giderek orada bulunan çocuklarımızı da bu projelere dahil etmeye çalışıyoruz. Umarım güzel bir gün geçirip eğlenmişlerdir. Geleceğin teminatı olan gençlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Projeye katılan Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencisi Merve Yeşilbaş ise ilk kez böyle bir projede yer aldığını ifade ederek "Gençlik Merkezimiz ile birlikte köy okuluna giderek burada bulunan öğrencilerle dolu dolu bir gün geçirdik. Birlikte güldük, eğlendik, oyunlar oynadık. Gençlik Merkezi yaptığı projelerle çocukların, gençlerin yanında oluyor. Hem ben, hem de arkadaşlarım burada olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.



