KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde Projesi"ni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Merkezim Her Yerde Projesi", Çağırkan Hacı Meşhude Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Kaman Gençlik Merkezi gençlik liderleri, gönüllü gençleri ve personelleri tarafından okul bünyesinde bir sınıfta proje kapsamında tamamen boyandı. Köy okulunu ziyaret eden gönüllü gençler son zil çalana kadar öğrencilere futbol, halat çekme, çuval yarışı, masa tenisi gibi oyunlar oynarken köy okulunda okuyan öğrencilerin yüzleri boyanıp, balon dağıtıldı.

Kaman Aile Toplum Sağlığı görevlileri de orta okula gelerek, öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi, sağlık taraması yaparak öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, proje kapsamında her ay bir okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşmak istediklerini belirten Arslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerimiz için hazırlanan birçok proje var. Bizler uygulayabilme imkanımız olan projeleri yapıyoruz. Köy okullarına giderek orada bulunan çocuklarımızı da bu projelere dahil etmeye çalışıyoruz. Umarım güzel bir gün geçirip eğlenmişlerdir. Geleceğin teminatı olan gençlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.