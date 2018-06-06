Kaman'da kurulan yüksekokul öğrenci alamına başlayacak

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bu yıldan itibaren lisans düzeyinde öğrenci alımına başlanacağını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında kurulan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna öğrenci alımının onaylandığını, 2018-2019 akademik yılı itibarıyla 40 öğrencinin kabul edileceğini belirtti.

Yüksekokul'da öğretime başlayacak ilk programın Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olacağını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"Akademik birimlerimiz, öğrenci sayılarımız, projelerimiz, kalite süreçlerimiz ve başarılarımızla ülkemizde ve bölgesinde adından söz ettiren bir üniversiteyiz. Hedefimiz hep daha iyisini başarmak. Üniversitelerin gözde fakülteleri olan tıp fakültesi ve mühendislik-mimarlık fakültesi, ilimler fakültesine öğrenci alımları yaparak bu fakültelerimizi eğitim hayatlarına başlattık. 2016 yılında kente kazandırılan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna öğrenci alımının sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 2006 yılından 2015 yılına kadar toplamda 58 bölüm açılırken 2015 yılında göreve geldiğim günden bu güne 47 bölüm açtık ve 2018 yılında hedefimiz 32 bölüm daha açmak. Açılan bölümlere öğrenci alımlarının onaylanması ile birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemize öğrenci akışını sağlamaya devam edeceğiz."