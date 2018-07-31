Kaman’da kick boks kursuna yoğun ilgi

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kick boks kursunda 25 kursiyer eğitim görüyor.

Yaz spor okulları kapsamında Gençlik Merkezi'nde devam eden kursta gençler savunma sporu için ter döküyor.

Kick boks antrenörü Osman Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli yaş kategorilerindeki kursa yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Gençlerin bu kurslarla hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkıda bulunduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Yaz spor okulları kapsamında şu anda 25 genç eğitim görüyor. Okulların kapanmasından sonra gençlerin zamanlarını verimli değerlendirmeleri için yaz spor okulları önemlidir. Biz de Kaman Gençlik Merkezi'nde açtığımız kick boks kursu ile gençlerin hem savunma sporlarına olan ilgisini arttırmak hem de sporla fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak istedik. Kaman’da gerek kick boks gerekse tekvando gibi savunma sporlarına ilgi duyan diğer gençlerimizi de bekliyoruz."







