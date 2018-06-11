Kaman'da gençler iftarda buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kaman'da öğrenimini devam ettiren Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri iftarda bir araya geldi.

Kaman Gençlik Merkezi tarafından merkezin konferans salonunda organize edilen iftar programında gençler sohbet ederek, gelecek planları hakkında fikir alışverişinde bulundu ve birlikte iftar yaptı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan, ramazan etkinlikleri kapsamında öğrencilere iftar verildiğini belirterek, "Eğitim-öğretim yılı boyunca gençlik merkezimizi ikinci evleri olarak gören gençlerimizle beraber mübarek ramazan ayında bir araya gelerek iftarımızı açtık. Onların ailelerinin yanındaymış gibi huzurlu ve mutlu olmaları için, eğitim ve öğretimlerini başarıyla sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Merkezimiz bünyesinde yaptığımız ramazan etkinlikleriyle ihtiyaç sahibi kişileri burada ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunu, ramazanın maneviyatını hoşça geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.



