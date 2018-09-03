Kaman'da Gaziantep Yöresel Ürünleri Sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde açılan sergide, Gaziantep'in yöresel ürünleri sergilendi.

Kaman Kapalı Pazaryeri'nde, Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu tarafından açılan ve 4 gün süreyle açık kalacak sergide, Gaziantep'in el sanatları, bakır ve sedef işleme, baklava, baharat çeşitleri, kutnu kumaşı, salça ve yöresel yemek çeşitleri sergileniyor.

Sergi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı İbrahim Oğul, yöresel ürünlerini tanıtmak ve şehirler arasında kardeşlik köprüsü oluşturmak için dernek üyeleriyle şehir şehir sergi açtıklarını söyledi.

Kentlerindeki çok farklı ürünlerin tanıtımını amaçladıklarını vurgulayan Oğul, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece Gaziantep bölgesinde yetişen karagülün kolonyasını Kaman halkına tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda fıstık kolonyası, Antep fıstığı Kaman halkına tanıtılıyor. Bu etkinliği kültürlerin, şehirlerin, bölgelerin kardeşliği Türk halkının bir ve birlikte olduğunun bir göstergesi olarak da düşünebiliriz. Biz Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu olarak, dezavantajlı bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu düşünürsek engellilerimizin neler yapabileceğini tüm insanlara bu şekilde gösteriyoruz."

Kaman cevizinin tadının ve lezzetinin çok ünlü olduğunu duyduklarını dile getiren Oğul, "Kaman'ın cevizinin çok ünlü ve kaliteli olduğunu gördük ve duyduk. Antep fıstığının pahalı olduğu bu ortamda Kaman cevizinin iyi bir alternatif olacağını düşünüyoruz. Kaman'dan Gaziantep'e iyi ticari ilişkilerin oluşabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Oğlu, kendilerini misafir eden Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve ilçe halkına teşekkür etti.