Kaman'da ev yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orta Mahalle'deki Keramettin Gök Caddesi'nde bulunan Yılmaz Karagöz'e ait müstakil evin mutfak kısmında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen ev sahibi Yılmaz Karagöz, durumu Kaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle mutfak tüpü patladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atlına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle eve hasar meydana geldi. Hafif yaralanan Karagöz, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından tedavi için Kaman Devlet Hastanesine götürüldü.