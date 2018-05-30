Kaman'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, dolu ve sağanak, tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Kaman'da bir haftadır süren sağanak yağışlar ve dolu, özellikle tarım arazilerinde zarara yol açtı. İlçe genelinde özellikle Kurancılı beldesi ve Demirli köyünde ekili tarım arazileri, meyve ve sebze bahçeleri büyük zarar gördü.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların bazı köylerdeki tarım arazilerinde hasara yol açtığını söyledi.

Öncül, "Bazı bölgelerde nohut, arpa ve buğday başta olmak üzere ekili tarım alanlarında ciddi hasarlar var. Ancak ne kadar olduğu, yapılacak tespitlerden sonra belli olacak. Kurancılı kasabasında ve Demirli köyünde yüzde 100 zarar meydana gelirken, Bayındır, Çağırkan, Kargın Kızıközü, Kargın Meşe ve Benzer köylerinde de kısmen yüzde 50 oranında hasar var. Yağışların devam etmesi dolayısıyla çiftçilerimiz tedirgin bir şekilde bekliyor. Risk halen devam ediyor. İnşallah bu durumu çiftçilerimiz en az hasarla atlatır." diye konuştu.