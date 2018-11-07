Kaman'da ceviz ormanı oluşturuluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman'da "Ceviz Ormanı" projesi kapsamında kurulan 15 bin ceviz fidanlığının 300 kişiye 49 yıllığına kiralandığını söyledi.

Vali Akın, kent merkezinde fidan dikim programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir genelindeki ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini, Kırşehir'in değeri olan ceviz üretimine de önem verildiğini vurguladı.

Bu yıl il genelinde bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması planlandığını, 2 ay içerisinde yapılacak ağaçlandırmalar ile bin hektarın tamamlanacağını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Kaman Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğümüz işbirliği ile Kaman Savcılı Büyükoba da ceviz ormanı projesi yaptık. Bu projemiz 2017 yılında başlayıp 2018 yılı sonu itibariyle bitiyor. Proje kapsamında 15 bin ceviz fidanı dikildi. Çok büyük bir fidanlık oluşturuldu. Bu fidanlığı 300 vatandaşımıza 49 yıllığına teslim ettik. Fidanlık bu büyüklüğü ile ülkemizde bir alanda oluşturulan en büyük ceviz ormanlarından birisidir. İlimizin orman varlığının arttırılması yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Kırşehir'in 2003 yılında sadece 25 bin hektarı orman iken yapılan ağaçlandırma çalışmalarımız ile bu yıl itibariyle bu oran 45 bin hektara yaklaşmıştır."



