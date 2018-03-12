Kaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.Kaman ilçe merkezinde yalnız yaşadığı bilinen Hatice Başarır'dan (77) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis...

Kaman'da bir kadın evinde ölü bulundu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Kaman ilçe merkezinde yalnız yaşadığı bilinen Hatice Başarır'dan (77) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, Başarır'ın evine gelerek çilingir yardımı ile kapıyı açtırdı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kadının öldüğünü belirledi.

Yaşlı kadının cesedi Kaman Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın duyulması üzerine yakınları eve gelerek gözyaşı döktü.

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