Kaman'da besi işletmelerine uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman'da, besi işletmelerini şehir dışına taşımayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaman Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının Kaymakam Murat Girgin başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçede büyük ve küçükbaş açık besicilik yapan işletmelerin durumlarının ele alındığı toplantıda, işletmelerin şehir dışına taşınmasıyla ilgili sürenin 30 Haziran tarihinde sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, işletmelerini taşımayanlara cezai işlem uygulanacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntıkalar içinde hayvan ahırı bulundurulmasının yasak olduğu hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda daha önceden Kaman İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıyla çevre temizliği ve vatandaşlarımızın sağlığı gerekçesiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan besi ve ticari amaçlı tüm büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği işletmelerinin meskun mahal dışına çıkartılmasına karar verilmişti. Kurulca verilen kararla vatandaşlarımıza taşıma için verilen ek süre 30.06.2018 tarihinde sona ermiştir. Gittikçe yapılaşmanın arttığı, çok sayıda okul ve yurt binasının bulunduğu ilçemizde vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Toplantıya, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı da belirtildi.