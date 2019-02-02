Kaman'da baca yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Prens Mikasa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar...