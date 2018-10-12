Kaman'da atletizm koşusu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla atletizm koşusu düzenlendi.

Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Koşabiliyorsan Koş" projesi çerçevesinde düzenlenen atletizm koşusunda kız ve erkek sporcular yarıştı.

Koşu sonunda erkekler 400 metrede Nuh Salman birinci olurken, kızlar da Eda Aytekin birinciliği elde etti.

Şampiyon takımı tebrik eden Kaman Gençlik Hizmerleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Koşabiliyorken Koş" projesi çerçevesinde yarışmalar yaptıklarını söyledi.

Yarışma sonunda, dereceye girenlere ödülleri verildi.



