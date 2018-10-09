Kaman’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, protokol üyeleri, vatandaşlar ve sporcuların Kaman Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmasıyla başladı. Meydanda toplanan grup, Atatürk Caddesi üzerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında amatör spor branşlarıyla ilgili pankartlar taşındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan öğrenciler, bayrak ve flama açıp saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende, konuşan Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Amatör Spor Haftası boyunca gençlerin de katılımıyla farklı etkinikler gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençleri spor yapmaya davet eden Koç, "Bu tür etkinliklerle amatör sporcularımızı destekleyerek profesyonel olmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Buradan keşfedilecek genç yetenekler, ilçemizi ve ülkemizi temsil ederek bizleri gururlandıracak." dedi.



