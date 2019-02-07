Kaman'da AK Parti seçim bürosu açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Prens Mikasa Caddesindeki büronun açılışında konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, devlet yatırımlarının Kaman’da daha çok olması için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların desteğiyle AK Parti adayı Necati Çolak'ın seçileceğine inandığını vurgulayan Kendirli, "Sizlerin desteği ve Necati Çolak’ın da çalışkanlığı ile Kaman’da büyük değişiklikler olacak ve en büyük ilçemizde büyük yatırımları hep birlikte göreceğiz. Tecrübeli ve tüm Kaman tarafından dürüstlüğü ve samimiyeti ile takdir toplayan adayımız, sizlerden destek bekliyor." dedi.

AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu da gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek, "Hayalleri olmayan insanın projesi olmaz. Projesi olmayan insanın hizmeti olmaz. Hizmeti olmayan insanın da gönüllerde yeri olmaz. Biz gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti Kaman Belediye Başkan adayı Necati Çolak, 26. Dönem AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve vatandaşlar katıldı.



