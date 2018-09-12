Kaman'da Ahi Konağı gençlere hizmet verecek

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Konağı'nın gençlere hizmet vermesi için gerekli tahsisatın yapılacağını bildirdi.

İnşaatı tamamlanan Kaman Ahi Konağı'nda incelemelerde bulunan Ulusan, burada yaptığı açıklamada, mülkiyeti İl Özel İdaresinde bulunan konağın Gençlik Merkezine dönüştürülmesinin planlandığını söyledi.

Gerekli tahsisin yapılması için görüşmelerin devam ettiğini belirten Ulusan, yakın zamanda işlemlerin tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

Ulusan, gençlerin daha iyi ortamlarda hizmet almaları adına yapımı tamamlanan Ahi Konağı'nın Kaman Gençlik Merkezine teslim edilmesiyle faydalı çalışmaların yapılacağını vurguladı.

Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan'ın Kaman'a yaptığı ziyaret ve inceleme programına, Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, Kaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ve gençlik liderleri katıldı.









