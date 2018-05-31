Kaman Ziraat Odasından ihtiyaç sahiplerine yardım çeki

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ziraat Odasınca ihtiyaç sahibi 150 aileye 15 bin lira tutarında yardım çeki dağıtıldı.

Oda Başkanı İbrahim Öncül, geçen ramazanda olduğu gibi bu yılda da ihtiyaç sahibi ailelere yardım çeki ve her köye 50 litre mazot desteği sağladıklarını belirtti.

Köy muhtarları vasıtasıyla her köy ve mahalleye 100 lira değerinde yardım çeklerini dağıtmaya başladıklarını ifade eden Öncül, "Bu yıl toplam bedeli 15 bin lira değerinde olmak üzere 100 lira tutarında hediye çeklerimizin dağıtımına başladık. Yaklaşık 150 aileye yetecek yardımla ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Ramazan ayı paylaşmak ve yardımlaşmaktır. İmkanlarımız ölçüsünde biz de böyle katkıda bulunmak istedik." dedi.

Son günlerde yaşanan dolu ve sel felaketiyle köy yollarının bozulduğunu belirten Öncül, şöyle devam etti:

"Kaman İlçe Özel İdaresi bozulan köy yollarının düzeltilmesi için çalışmalar yapmıştı. Yolları Özel İdare kepçeleri düzeltecek ama mazotlarını köy muhtarları karşılayacaktı. Hasat dönemi yaklaştığı için çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve rahat etmeleri adına yol çalışmalarında kepçelerin mazotlarının karşılanması için her muhtarlığımıza 50 litre mazot desteği sağlayacağız. Tüm köylere toplam 15 bin lira mazot yardımı yapacağız."



