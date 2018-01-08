Kaman ve Mucur'a doğal gaz verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ve Mucur ilçelerindeki doğal gaz çalışmaları tamamlandı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan ve protokol üyelerinin katılımıyla Kaman ve Mucur'a doğalgaz verildi.

Mucur'da gerçekleştirilen törende konuşan Vali Necati Şentürk, ülkenin en temiz illerinin başında Kırşehir ve ilçelerinin geldiğini hatırlattı.

Şentürk, "Madden ve manen en yaşanabilir kent olarak Türkiye'nin en temiz illerinin birisi de Kırşehir. Bu hava temizliğinde doğalgazın da etkisi büyük. Mucur ve Kaman ilçelerimizi çok kısa zamanda doğal gaz ile kavuşturduk.

Doğal gazın gelmesi ile birlikte Kaman Organize Sanayi Bölgesini daha canlı bir hale getireceğiz. Mucur'da da önemli yatırımlar yapılacaktır. Kalkınma, sanayileşme ile mümkün olmaktadır. Doğal gaz, ilçelerdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Çetinkaya, milletvekilleri ve il protokolünün amacının vatandaşlara en güzel hizmetleri sunulması olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sloganıyla hareket ederek çalışmalar yürütmekteyiz. Vatandaşlarımızın medeni yaşam standartlarının gerçekleştirmesine yönelik her alanda yapılan yatırımlarda olduğu gibi doğal gaz kullanımı çalışmaları da ülke sathında bir ağ gibi örülmeye devam etmektedir. Hava kirliliğini gidermede vazgeçilmez bir enerji kaynağı olan doğal gaz yanma sonucunda çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkiler bırakan gazlar oluşturmaması nedeniyle çevre dostu genç bir enerji olarak bilinmektedir. Bugün itibari ile Kaman ve Mucur ilçelerinde çevre dostu doğal gazı konutlara ve iş yerlerine verdik, hayırlı olsun."

Milletvekili Arslan ise "Kırşehir'in güzide ilçelerinden Mucur ve Kaman'ın doğal gaza kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde doğal gaz olmayan bölgelere de doğal gazın gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri tarafından Mucur ve Kaman'da doğal gaz ateşleme meşalesi yakıldı.

Törene Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, KIRGAZ Genel Müdürü Selçuk Aksakaloğlu, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



