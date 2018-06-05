Kaman TSO'nun ramazan yardımları

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yakup Eğri, ihtiyaç sahibi bin aileye 50 bin lira tutarında yardım çeki dağıttıklarını belirtti.

Eğri, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda üyeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi bin ailenin titiz bir çalışma sonunda tespit edildiğini söyledi.

Yardım çeklerinin ailelere dağıtıldığını dile getiren Eğri, şunları kaydetti:

"Odamız üyelerinin tanıdığı ya da etrafında tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırması amacıyla hazırlattığımız ve üzerilerinde fiyatı ile gıda maddesi alacağı firmanın adı yazılı olan çekleri yerlerine ulaştırmaları için yine üyelerimize teslim ettik. İnanıyorum ki şu zor günlerde bu yardımlar yerine fazlasıyla ulaşacaktır. Bu yıl bin aileye kişi başı 50 lira olmak üzere toplam 50 bin lira ramazan yardımı yaptık."