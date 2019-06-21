Kaman Ortaokulu mezunlarından Başkan Çolak'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ortaokulu'nun 1967 mezunları, farklı yerlerden bir araya gelerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde göreve gelen Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ı ziyaret etti.

Mezuniyetlerinin arından 52 yıl sonra yeniden bir araya gelen mezunlar, Çolak'a görevinde başarı diledi.

Okulun 1967 mezunlarından, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk buluşmanın 1970 yılında gerçekleştiğini ve belirli aralıklarla 11 kez bir araya geldiklerini söyledi.

Kaman Belediyesi Başkanı seçilen Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Güngör, "Değerli kardeşimiz Necati Çolak’a arkadaşlarımızla hayırlı olsun demeye geldik. 1967 yılında birbirimize verdiğimiz söz neticesinde ilki 1970 yılında olmak üzere 11 kez bir araya geldik. Buluşmalarda eski günleri konuşuyor, sohbetler ediyoruz. Necati Başkan'a da hayırlı olsun diyerek bu yıl buluşma tarihimizi belirledik. Kaman Ortaokulu 1967 mezunlarının 12'nci buluşması 7-8 Eylül’de Hirfanlı’da gerçekleşecek. Kaman Belediyesinin misafiri olarak bu buluşmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

Çolak da yarım asrı aşkındır bu buluşmaları yapan 1967 mezunlarını takdir ettiğini dile getirerek, "Birbirlerine verdiği sözü 52 yıldır tutan büyüklerimiz tevazu gösterip geldiler. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen birbirlerinden kopmadan ülkemizin dört bir yanından gelerek buluşmalarını gerçekleştiren o dönemki ismi ile Kaman Ortaokulu 1967 mezunlarının 12'nci buluşmasında belediyemiz ev sahipliği yapacak." diye konuştu.



