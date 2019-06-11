Kaman Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Üç gün ziyaretçiler için açık kalacak 2018-2019 Eğitim Yıl Sonu El Sanatları Sergi'sinde kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı.

Kaman Halk Eğitim Merkez Müdürü Nurettin Yaşar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl içerisinde toplam 180 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslarda toplam 2 bin 761 kişiye sertifika verdiklerini söyledi.



Kaman Kaymakamı Murat Girgin de Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dikkati çekerek, her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlara hitap eden çok güzel kurslar düzenlendiğini belirtti.

Bu yıl da İŞKUR, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin kendi bünyelerinde kurslar açtığını vurgulayan Girgin, şöyle devam etti:

"Farklı branşlarda ki kurslarımızla kadınlarımıza, gençlerimize gerek meslek edindirici gerekse kendi ihtiyaçlarını giderecek kurslarda güzel sonuçlar alındı. Eylül ayından bu yana süregelen kurslarda görev alan usta öğreticilerimize, çalışan personellerimize ve bu kurslara katılıp kendi mesleki programında başarılı olan vatandaşlarımıza, emekleri geçen gençlerimize, kadınlarımıza teşekkür ediyorum."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ise sergi sonrası yaptığı açıklamada, "Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum, bugün Kaman'da güzel bir gün geçirdim. Burada bulunmaktan mutluluk duydum. Her zaman onların yanında ve destekçileri olacağız. Ellerine ve emeklerine sağlık, tüm çalışmalar çok güzel olmuş." dedi.

El emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışına, Kaymakam Murat Girgin'in eşi Zeynep Girgin, Kaman Belediye Başkan Vekili Bilal Gökdemir, Milli Eğitim Müdürü Halil İman, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

Törende, okuma yazma kursunu tamamlayan kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

