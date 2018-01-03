Kaman eğitimde kalkınıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demir, yapımı devam eden yeni okullar ve projelerle Kaman'ın eğitimde önemli atılım gösterdiğini ifade etti.

Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir’in en büyük ilçesi olan Kaman’ın, yapılan eğitim yatırımları ve alınan başarılarla dikkat çektiğini belirtti.

İlçede, 35 okulda 6 bin 312 öğrencinin eğitim gördüğünü, eğitim öğretimde kapasite ve kalitenin artırılması için ciddi yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda ilçemiz, eğitim öğretim adına bir şantiye yeri gibidir. 2017 yılı içerisinde, 5 ay gibi kısa bir sürede Zübeyde Hanım Anaokulunun yeni binası yapılarak bu eğitim ve öğretim yılında yavrularımızın hizmetine sunuldu. Melikşah Ortaokulunun arsasına planlanan yeni binasının kaba inşaatı bitmiş durumda. Temmuz ayında inşaatı tamamlanarak önümüzdeki yılın eğitim-öğretimine yetiştirilecek. Prens Mikasa Caddesi'ndeki Yeni Hayat Ortaokulunun kendi arsası üzerine 16 derslikli binanın temelleri atıldı. Eski imam hatip ortaokulunun arsasına, 24 derslikli kız Anadolu imam hatip lisesinin yapımına başlandı. Yine Gaffar Mahallesi Sağlık Caddesi'nde eski sağlık ocağının bulunduğu arsaya, 24 derslikli erkek Anadolu imam hatip lisesinin temelleri atıldı. Bu okulların inşaatları hızla devam ediyor."

İlçede kız meslek lisesi uygulama atölyesi yapımına da başlandığını aktaran Demirci, bu atölyenin çok yönlü olarak kullanılacağını ve Kaman için önemli bir kazanç olduğunu bildirdi.

Demirci, bütün bu yatırımların hayata geçirilmesinde AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın büyük katkısı olduğunu söyledi.



