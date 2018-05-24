KIRŞEHİR (AA) - Kaman Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının kısa sürede hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu başkanlığındaki heyet, yapımı devam eden Kaman Devlet Hastanesi yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Türkoğlu, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip 75 yataklı yeni hizmet binasının açılışa hazır hale geldiğine vurgu yaparak, Kaman'daki sağlık hizmetlerine büyük katkı yapacağını belirtti.

Açıklamada, hizmet binasında 12 yoğun bakım bölümü ve 3 ameliyathane yer alacağını aktaran Türkoğlu, "Yeni hizmet binamızın vatandaşlarımıza kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra bu hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşılması hedeflenmektedir. Açılış sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve eksikliklerin giderilmesi için tespitler yaparak yerinde incelemede bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Ziyarete, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Avcu, Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Ersoy ve diğer yetkililer de eşlik etti.