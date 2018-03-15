Kaman Devlet Hastanesi laboratuvarına yatırım

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında kullanılan cihazların yenilendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaman Devlet Hastanesi Laboratuvarında ekipmanların yenilenerek, tedavi gören hastalara yapılan analizlerde daha hızlı ve güvenilir sonuçların alınacağı belirtildi.

Biyokimya laboratuvarında ileri teknoloji yöntemlerinin kullanıldığı dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalarımıza ve hekimlerimize hizmet veren laboratuvarımızda rutin biyokimya testleri, hormon analizleri, basit hematolojik testler, gaita ve idrar analizleri, kan gazı analizleri yapılmaktadır. Hormon cihazı gelmeden önce hastalarımız birkaç gün sonuçlarının çıkmasını beklemekteydi. Şimdi aynı gün sonuçlarını almaktadırlar. Tabi bu durum hasta memnuniyetinin yanında bizleri de mutlu ediyor ve görevimizi yapmanın huzurunu yaşıyoruz. İnşaat çalışmaları da sona gelinen yeni Kaman Devlet Hastanemizde bittiğinde ilçe insanına yaraşır son teknoloji modern cihazlarla donatımı yapılmış olacaktır."